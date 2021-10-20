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Ру Тат
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20 октября 2021  20:15

Генсек НАТО заявил о готовности альянса к диалогу с Россией

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НАТО готова к контактам с Россией при условии обоюдной открытости российской стороны к общению. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг, сообщает РИА Новости.

«Мы готовы встречаться с РФ, как только такое желание будет проявлено с ее стороны...» — отметил генсек Североатлантического альянса.

«Когда существует такая напряженность, особенно важно встретиться и провести открытый диалог, обсудить все возможности взаимодействия с Россией, в том числе в рамках Совета Россия — Нато», — объяснил свою позицию Столтенберг.

Североатлантический совет на уровне министров обороны пройдет 21 и 22 октября в Брюсселе.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Россия останавливает работу своего представительства при НАТО.

#Россия #нато #бельгия
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