Генсек НАТО созовет заседание совета по Украине 10 января

10 января по просьбе Киева будет созвано заседание совета Украина — НАТО. Об этом в соцсетях написал официальный представитель альянса Дилан Уайт.

По его словам, заседание будет созвано генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Оно состоится на уровне послов стран-участниц. Причиной просьб Киева стали ответные меры России на ракетный удар ВСУ по Белгороду 30 декабря.

Напомним, что 31 декабря ВС России нанесли несколько ударов по военным объектам на территории Украины.

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что, несмотря на обстрел центра Белгорода, в результате которого погибли 25 человек, Россия не станет отвечать Киеву тем же. Целью ВС РФ по-прежнему останется исключительно военная инфраструктура противника.