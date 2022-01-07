Генсек НАТО: Россию ждут жесткие последствия в случае агрессии против Украины

НАТО готов не только к открытым переговорам с Россией по гарантиям безопасности, но и к ее возможной агрессии против Украины, если дипломатический сценарий не удастся. Об этом после экстренной видеоконференции глав МИД стран НАТО заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Мы готовы к открытым и честным переговорам с Россией, но мы также должны быть готовы, что дипломатия провалится, — приводит его слова ТАСС. — Поэтому мы посылаем очень сильный сигнал России, что если они попытаются использовать военную силу против соседней страны, последуют жесткие последствия, ей придется заплатить высокую цену, последуют экономические, политические и финансовые санкции».

Он подчеркнул, что НАТО поддерживает Украину, «усиливая ее военные возможности», из-за возможного конфликта с Россией. Также Столтенберг отметил, что альянс считает вероятным новое военное столкновение в Европе из-за Украины, поэтому считает важным решить вопрос с Россией с помощью диалога и дипломатии на заседании РФ — НАТО 12 января.

«Наращивание Россией сил не прекращается, продолжается. Это посылает нам сигнал о реальном риске вооруженного конфликта в Европе. Поэтому важен диалог с Россией», — заявил генсек НАТО.

Во время итоговой пресс-конференции Президент России Владимир Путин подчеркнул, что дальнейшее продвижение НАТО на восток недопустимо. Он напомнил, что РФ в отличие от альянса не устанавливает ракеты «рядом с границами Соединенных Штатов».