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Генсек НАТО призвал создать многослойную систему ПРО и ПВО из-за гиперзвукового оружия РФ
Для Североатлантического альянса российские гиперзвуковые ракеты «действительно серьезный вызов» — это требует от НАТО создания массивной и многослойной системы противовоздушной и противоракетной обороны, заявил генсек организации Йенс Столтенберг, представляя свой ежегодный доклад о безопасности альянса. Об этом передает ТАСС.
«<...> Россия действительно интенсивно инвестирует в продвинутые системы вооружений. Это показывает потребность НАТО в многослойной системе ПВО, комбинированной противоракетной и противовоздушной обороне, а также это показывает важность не только высокого качества, но и большого количества [средств ПВО и ПРО]», — утверждал Столтенберг.
По его словам, стратегия ВС России на Украине заключается в перегрузке ПВО путем ударов волнами ракет и дронов одновременно.
Генсек также заверил журналистов, что у альянса «уже есть средства, чтобы защищаться от этих ракет», и привел в подтверждение этому тезису утверждения киевского режима о том, что с помощью американских систем Patriot они якобы смогли «сбить несколько российских гиперзвуковых ракет».
Накануне в интервью журналисту Дмитрию Киселеву Президент Владимир Путин отметил, что созданием ракет «Авангард» Россия свела на нет вложения Соединенных Штатов в систему противоракетной обороны.
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