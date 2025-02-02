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Политика 2 февраля 2025 13:43

Генсек НАТО призвал готовиться к войне, чтобы ее избежать

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал государства Европы, входящие в альянс, готовиться к войне во избежание ее. Об этом он заявил в интервью Bild.

Политик призвал власти ФРГ «больше тратить и больше производить» в отраслях военной промышленности и обороны.

«Я говорю вам очень ясно: мы должны готовиться к войне. Это лучший способ избежать войны», — сказал Рютте.

Ранее Президент США Дональд Трамп допустил остановку финансирования НАТО. Также он призвал страны альянса повысить расходы на оборону до 5% ВВП.

#НАТО
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