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Генсек НАТО признал, что удары по Черноморскому флоту РФ наносились западными ракетами
ВСУ в течение последних двух лет при ударах по кораблям Черноморского флота России применяли ракеты, поставленные НАТО. Об этом генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил во время своего ежегодного доклада о безопасности организации, передает ТАСС.
Столтенберг сказал, что «удары Украины по кораблям Черноморского флота России» наносились «ракетами Scalp и Storm Shadow, поставленными странами НАТО». Генсек добавил, что это «подтверждает важность увеличения поставок ракет» Киеву.
Во время доклада он не стал уточнять, кто проводил разведку и целеуказание при нанесении ударов.
Также во время доклада генсек призвал альянс создать многослойную систему ПРО и ПВО из-за гиперзвукового оружия РФ.
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