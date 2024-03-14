Генсек НАТО признал, что удары по Черноморскому флоту РФ наносились западными ракетами

ВСУ в течение последних двух лет при ударах по кораблям Черноморского флота России применяли ракеты, поставленные НАТО. Об этом генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил во время своего ежегодного доклада о безопасности организации, передает ТАСС.

Столтенберг сказал, что «удары Украины по кораблям Черноморского флота России» наносились «ракетами Scalp и Storm Shadow, поставленными странами НАТО». Генсек добавил, что это «подтверждает важность увеличения поставок ракет» Киеву.

Во время доклада он не стал уточнять, кто проводил разведку и целеуказание при нанесении ударов.

Также во время доклада генсек призвал альянс создать многослойную систему ПРО и ПВО из-за гиперзвукового оружия РФ.