Генсек НАТО отметил, что десятки тысяч украинских военных прошли подготовку в НАТО

Десятки тысячи украинских военных, которые противостоят военным силам России, прошли подготовку в НАТО.

«Нужно помнить, что союзники по НАТО - США, Великобритания, Канада и некоторые другие - годами тренировали украинские войска. Так что десятки тысяч украинских военнослужащих..., которых тренировали союзники по НАТО, сейчас на передовой воюют против вторгнувшихся российских сил», - заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в эфире телеканала CNN.

Он отметил, что теперь ВСУ подготовлены и оснащены гораздо лучше, чем раньше. На вопрос, планируют ли союзники в НАТО предоставлять Украине танки советского производства, Столтенберг не ответил.

После объявления Президента РФ Владимира Путина о начале военной операции на Донбассе 24 февраля многие страны начали ужесточать санкции против России и оказывать гуманитарную и экономическую поддержку Украине. Также Запад активно поставляет Киеву вооружение и военную технику.