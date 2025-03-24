Генпрокурор Краснов поручил проконтролировать проведение госэкзаменов в школах

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил региональным прокурорам контролировать права детей при сдаче экзаменов в 9-х и 11-х классах, а также готовность вузов к новым правилам приема абитуриентов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуроры должны проверять соблюдение конституционных прав школьников, включая защиту от неправомерных отказов в обучении и привлечение к ответственности за нарушения при сдаче экзаменов.

Кроме того, прокуроры проконтролируют реализацию в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области эксперимента по сдаче ОГЭ в 2025 году только по двум предметам. Отдельное внимание уделят правам детей участников СВО при поступлении в средние профессиональные и высшие учебные заведения.

Прокуроры также оценят подготовку образовательных учреждений к приемной кампании 2025/26 учебного года согласно приказу Минобрнауки России № 821.

Напомним, с 1 марта текущего года вступил в силу приказ Минобрнауки № 821, который внес изменения в процедуру поступления в вузы. Экзамен по русскому языку стал обязательным для всех абитуриентов, тогда как второй обязательный предмет определяется в зависимости от выбранной специальности. Третий экзамен выбирается самим учебным заведением из списка, утвержденного Министерством, предоставляя возможность выбора абитуриентам. Университеты получили право проводить дополнительные испытания (до четырех), устанавливая индивидуальные требования к поступающим. Все списки вступительных экзаменов по различным направлениям подготовки должны быть опубликованы до 20 января 2025 года. Абитуриенты имеют право подавать документы сразу в пять образовательных учреждений на разные направления подготовки.