Генпрокуратура РФ отреагирует на искусственное повышение цен на сахар

Генпрокуратура России отреагирует на попытки производителей искусственно увеличить стоимость сахара из-за приостановки его отгрузки около предприятий. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Прокуроры 26 регионов страны, на территории которых производится и поставляется сахар, проверят законность подобных действий.

Кроме того, в надзорном ведомстве сообщили, что будут приняты меры для пресечения искусственного дефицита сахара и завышения цен на него.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в республике за неделю закупки сахара населением увеличились в 16 раз.