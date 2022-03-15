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Происшествия
15 марта 2022  16:48
Павел Климчак

Генпрокуратура РФ отреагирует на искусственное повышение цен на сахар

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Генпрокуратура России отреагирует на попытки производителей искусственно увеличить стоимость сахара из-за приостановки его отгрузки около предприятий. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Прокуроры 26 регионов страны, на территории которых производится и поставляется сахар, проверят законность подобных действий.

Кроме того, в надзорном ведомстве сообщили, что будут приняты меры для пресечения искусственного дефицита сахара и завышения цен на него.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в республике за неделю закупки сахара населением увеличились в 16 раз.

#Генпрокуратура РФ #сахар
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