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Происшествия
18 марта 2022  15:54
Павел Климчак

Генпрокуратура РФ начала проверку из-за повышения цен на яйца и бытовую химию

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Генпрокуратура России организовала проверки из-за повышения цен на куриные яйца, несколько других продуктов, а также на бытовую химию, которые в том числе продаются и в интернет-магазинах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Прокурорам регионов, в которых действуют производители и поставщики этих товаров, поручили проверить законность завышения цен. Если будут выявлены какие-либо нарушения, будут приняты меры реагирования.

Вопрос ценообразования на еду, бытовую химию, средства гигиены и товары для животных находится на особом контроле Генпрокуратуры.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что Генпрокуратура РФ отреагирует на искусственное повышение цен на сахар.

#Генпрокуратура России #цены
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