Генпрокуратура назвала жадность бизнеса причиной роста цен на лекарства

Во многих российских регионах стоимость лекарств выросла из-за необъяснимой жадности коммерсантов, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов на расширенной коллегии с участием Президента России Владимира Путина. Об этом сообщил ТАСС.

«Проведенные проверки показали, что на пути от изготовителя до конечного покупателя их стоимость в медучреждениях и аптеках многих регионов выросла в разы по причине порой необъяснимой жадности коммерсантов от медицины», - сказал глава Генпрокуратуры.

Он потребовал от сотрудников ведомства продолжить мониторинг цен на лекарственные препараты.

«Тот, кто нарушил закон, должен за это ответить. Аналогичным образом на системной основе проверяйте все цепочки ценообразования, обоснованность установления торговых наценок на товары первой необходимости и продукты питания», – подчеркнул Краснов.

Генпрокурор призвал жестко пресекать любые попытки спекуляций в период нестабильности на российском рынке.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине, после чего страны Запада начали ужесточать ограничения против России. Многие зарубежные компании и производители приняли решение приостановить свою деятельность на территории страны.