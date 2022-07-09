Геннадий Зюганов возложил цветы к памятнику Ленину в центре Казани

Прибывший в Татарстан председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов начал свой визит с посещения памятника Ленину на Площади свободы в Казани. Здесь партийцы возложили памятные венки и цветы, почтив память вождя пролетариата.

Татарстан является одним из передовых регионов по развитию промышленной, научной и экономической базы, отметил Зюганов. Он напомнил, что в этом году исполняется 100 лет с момента образования СССР. Столетие назад благодаря усилиям Ленина удалось пересоздать павшую российскую империю в новой форме, на основе уважения к человеку труда, сказал он.

«Мы с удовольствием приехали отметить этот большой праздник на гостеприимной земле Татарстана. Мы гордимся тем, что ваша республика в 2020 году отпраздновала вековой юбилей своего создания. Появление такой социалистической государственности было огромным шагом вперед для всех народов», — отметил Зюганов.

Фото: © «Татар-информ», Владимир Васильев





Он также от души поздравил жителей республики со светлым праздником Курбан-байрам.



«Я утром встречался с Президентом Татарстана, он с трех часов утра уже совершил намаз. Мы обменялись с ним опытом по созданию новых кластеров и новых научно-производственных школ в республике. <…> Именно здесь, на Волге, ощущаешь величие созидательного и военного подвига нашей державы, который ковался здесь на крупнейших заводах», — резюмировал Зюганов.



После окончания церемонии возложения цветов к памятнику Ленину, партийцы отправились на площадку КФУ для общения со студенческой молодежью.

Ранее Зюганов вручил Президенту РТ Рустаму Минниханову медаль «В ознаменование столетия образования СССР», а также одноименную памятную монету.