Зюганов вручил Минниханову медаль «В ознаменование столетия образования СССР»

Пресс-служба Президента РТ

В Татарстан с визитом прибыл председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов. Он встретился с Президентом республики Рустамом Миннихановым в Доме Правительства РТ, где они обсудили вопросы социально-экономического развития республики и взаимодействие с татарстанским отделением партии, в том числе – в вопросах сохранения советского наследия.

В Татарстане очень бережно относятся к историко-культурному наследию, подчеркнул Минниханов. Он напомнил, что в республике в разные годы были отремонтированы дом-музей В.И.Ленина в Казани, культурно-досуговый комплекс им. В.И.Ленина. Кроме того, в центре Казани отреставрировали памятник Ленину, а в Ленино-Кокушкино обновили экспозицию.

Фото: пресс-служба Президента РТ

Зюганов поблагодарил Президента РТ за внимательное отношение к вопросам сохранения истории, и вручил Минниханову памятную медаль «В ознаменование столетия образования СССР», а также одноименную памятную монету.

Геннадий Зюганов прибыл в Татарстан с двухдневным визитом. В рамках поездки он посетит Казанский федеральный университет, дом-музей В.И. Ленина, остров-град Свияжск, а также примет участие в празднике чувашской культуры «Уяв» в Алькеевском районе, сообщает пресс-служба Президента РТ.