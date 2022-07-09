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Политика
9 июля 2022  10:18

Зюганов вручил Минниханову медаль «В ознаменование столетия образования СССР»

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Зюганов вручил Минниханову медаль «В ознаменование столетия образования СССР»
Пресс-служба Президента РТ

В Татарстан с визитом прибыл председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов. Он встретился с Президентом республики Рустамом Миннихановым в Доме Правительства РТ, где они обсудили вопросы социально-экономического развития республики и взаимодействие с татарстанским отделением партии, в том числе – в вопросах сохранения советского наследия.

В Татарстане очень бережно относятся к историко-культурному наследию, подчеркнул Минниханов. Он напомнил, что в республике в разные годы были отремонтированы дом-музей В.И.Ленина в Казани, культурно-досуговый комплекс им. В.И.Ленина. Кроме того, в центре Казани отреставрировали памятник Ленину, а в Ленино-Кокушкино обновили экспозицию.

 

Фото: пресс-служба Президента РТ

Зюганов поблагодарил Президента РТ за внимательное отношение к вопросам сохранения истории, и вручил Минниханову памятную медаль «В ознаменование столетия образования СССР», а также одноименную памятную монету.

Геннадий Зюганов прибыл в Татарстан с двухдневным визитом. В рамках поездки он посетит Казанский федеральный университет, дом-музей В.И. Ленина, остров-град Свияжск, а также примет участие в празднике чувашской культуры «Уяв» в Алькеевском районе, сообщает пресс-служба Президента РТ.

#Рустам Минниханов #геннадий зюганов #кпрф
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