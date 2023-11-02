Геннадий Семигин поставил Татарстан в пример по развитию национальных отношений

Геннадий Семигин

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Татарстан – один из лидеров в России по развитию национальных отношений. Такое мнение на награждении победителей XIV Всероссийского журналистского конкурса «Многоликая Россия» выразил Председатель комитета Государственной думы РФ по делам национальностей, член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Геннадий Семигин.

Он напомнил собравшимся, что в декабре 2021 года было принято решение об обновлении национальной политики России, и Татарстан поддержал эту идею в числе первых.

«Должен сказать, что Республика Татарстан, которая поддержала сразу наши идеи по обновлению национальной политики – один из лидеров на сегодняшний день в России по развитию национальных отношений, по уровню стабильности, по чуткому реагированию, потому что в свою государственную национальную программу сегодня республика внесла корректировки, правильно расставив приоритеты», – подчеркнул Семигин.

Он анонсировал несколько моментов, касающихся обновления национальной политики в стране.

«Сегодня мы работаем над законопроектом о государственной национальной политике. Принято решение обновить нормативно-правовую базу. Второй момент – поставлена задача к 15 декабря положить на стол в рамках указа Президента РФ документ – государственную национальную политику в виде стратегии. Над ним сейчас идет очень сложная и серьезная работа. Текст появится в ближайшие дни», – заключил Семигин.

Напомним, сегодня в Казани наградили победителей и призеров XIV Всероссийского журналистского конкурса «Многоликая Россия». Церемония награждения прошла в ИТ-парке им. Башира Рамеева. Главный приз в размере 500 тыс. рублей получила национальная телекомпания «Осетия-Ирыстон» из города Владикавказ.