Геннадий Макаров: Идеология советской эпохи повредила истории татарской музыки

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Фольклорист, этномузыколог, доцент Казанской государственной консерватории имени Назипа Жиганова Геннадий Макаров представил музыкальные традиции Казанского ханства в своей лекции «Звуки Каюма. Музыка тюркских корней».

По мнению учёного, идеология, доминировавшая в советскую эпоху, нанесла огромный ущерб изучению истории татарской музыки, в том числе искусства, существовавшего в ханских дворцах. В то время значимой считалась лишь «рабоче-крестьянская» культура, а изучение культуры высших слоёв общества было маргинализировано.

«В результате мы не изучали искусство элиты на протяжении 100 лет. Наконец, время изменилось, к тому же были найдены прекрасные источники, описывающие его», – отметил Геннадий Макаров.

Лектор историческими примерами доказал существование в Казанском ханстве музыкальных традиций высокого уровня. По его словам, казанский хан Мухаммед-Амин дружил и переписывался с великим центральноазиатским поэтом Алишером Навои (писавшем на чагатайском и фарси – прим. Т-и). Когда хан попросил прислать к нему мастеров, в 1502-1503 годах прибыл караван с искусными каллиграфами, ювелирами и музыкантами.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Среди последних был и знаменитый певец Дервишхади Хабаши. Он продемонстрировал свое мастерство при дворе хана. Поначалу Мухаммед-Амин не понимал его нового стиля исполнения, популярного в Бухаре, но, когда тот начал исполнять старинные мелодии, хан впечатлился его талантом, удостоил щедрых наград и назначил главным музыкантом.

Однако, как известно из истории, придворные затеяли против певца заговор. По легенде, Мухаммед-Амин приказал утопить его. Тем не менее Геннадий Макаров не исключил, что эта история могла закончиться не трагически. «Возможно, он спасся. Например, отец композитора Султана Габяши (Хасан-Гата Габяши – прим. Т-и) писал в своих мемуарах, что его далекие предки были абиссинцами, прибывшими из Центральной Азии», – пояснил ученый.

После падения Казани официальное элитарное искусство исчезло, но сохранилось в народной памяти и духовных традициях. Макаров заметил, что суфийское движение, набравшее силу во времена Казанского ханства, сыграло значительную роль в сохранении этого наследия.

«Суфии пели в тех же традициях. До сих пор фольклористы записывают множество мунаджатов, касыд и рубаи. Они являются мостом к элитарному искусству средневековья. Пусть не в первозданном, подлинном виде, но мы знаем принципы их звучания», – заключил этномузыколог.

Камиля Билалова