Геннадий Макаров: Пусть не говорят, что у нас есть только гармонь

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Национальном музее Республики Татарстан фольклорист, этномузыколог, доцент Казанской государственной консерватории имени Назипа Жиганова Геннадий Макаров прочитал лекцию по истории традиционных тюркских музыкальных инструментов «Звуки Каюма. Музыка тюркских корней».

Лектор отметил, что важно начинать изучение истории татарского музыкального искусства с работ Каюма Насыри.

«Если вы хотите познакомиться с историей [татарского музыкального] искусства, надо начинать именно с произведений Каюма Насыри. Каюм Насцри – энциклопедист, который связывает средневековье с современностью, потому что в его трудах сохранилось много вещей из прошлого. Он переносит нас своей терминологией в древнюю эпоху. Он также сам занимался изготовлением музыкальных инструментов», – пояснил ученый.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В ходе лекции исследователь отметил, что Поволжье в разные исторические периоды перенимало различные культурные тенденции и что это сказалось на распространении здесь музыкальных инструментов.

«В древности Поволжье принадлежало Азии, в средние века – арабо-персидской культуре, а затем Европе. Сегодня мы можем пойти в любом направлении, в каком захотим. Мы можем сказать, что у нас были связи с доисламской культурой, элементы буддизма и традиции шаманизма. Эти элементы легко увидеть. Например, бубен, используемый шаманами или знахарями, в древности назывался „дынгыр», в средние века – „даф“, а в Новое время – „шолдерле барабан“ („барабан с бубенчиками“ – прим. Т-и). Также колокол в буддийских пагодах звучит как „чан“ на татарском языке», – рассказал Макаров.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В средневековье мировые религии – христианство и ислам – оказали большое влияние на культуру. «Религия – это не только мистицизм, это еще и культура. Многие явления вошли в ислам как часть культуры», – заметил ученый. По его словам, в тот период формировалась элитарная культура, но народные традиции сохранялись.

Исследователь добавил, что струнные инструменты особенно интересны. По его словам, когда 30–40 лет назад татарские музыканты снова начали использовать думбру, многие пытались отказаться от нее. «„Пусть на ней играют казахи и киргизы. Мы будем играть на баяне и гармошке. Это не наше“, – говорили они. Но сегодня мы понимаем: у нас тоже были эти инструменты, это наши национальные инструменты», – подчеркнул этномузыколог.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Лектор также обратил внимание на важность сохранения культурного наследия. Он уверен, что случившееся «не исчезает бесследно», но его необходимо сохранять. «Мы не должны терять богатство, доставшееся нам в наследство, пусть не говорят, что у нас ничего нет, кроме гармони. У нас есть всё», – заключил Геннадий Макаров.

Затем студенты Музыкального колледжа имени И. Аухадеева продемонстрировали игру на традиционных тюркских инструментах.

Камиля Билалова