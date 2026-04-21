Генменеджер «Вашингтона» о контракте с Овечкиным: «Вы ставите меня в непростое положение»

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик расскал о возможности продления контракта с российским форвардом Александром Овечкиным.

— Если он всё-таки решит продолжить карьеру, есть ли с точки зрения потолка зарплат опасения, что удастся переподписать Овечкина и при этом сохранить возможность усилить состав?

— Похоже, вы ставите меня в непростое положение, как ни ответь. Но с точки зрения потолка зарплат мы подходим к этому межсезонью в хорошем положении — у нас есть гибкость, чтобы действовать по-разному в зависимости от наших планов, - сказал Патрик порталу Russian Machine Never Breaks.

Ранее Овечкин заявлял инсайдеру Сэмми Сильберу о том, что обсудит планы о продолжении карьеры с руководством «Вашингтона» летом после командного совещания.

Александру Овечкину 40 лет. В сезоне-2025/26 он провел все 82 встречи регулярного чемпионата НХЛ за «Вашингтон». На его счету 32 шайбы и 32 передачи. Он стал лучшим снайпером и бомбардиром команды.