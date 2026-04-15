15 апреля 2026

Овечкин поделился планами после завершения контракта с «Вашингтоном»

Фото: "Вашингтон Кэпиталз"

Форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался относительно своего будущего после окончания сезона и истечения сроков своего контракта. Об этом 40-летний нападающий поделился со спортивным инсайдером Сэмми Сильбером.

«Овечкин сказал, что останется в Вашингтоне на ближайшее время и, вероятно, улетит в Россию в мае. Затем состоится командное совещание по итогам прошедшего сезона, после чего он обсудит дальнейшие планы о продолжении карьеры с сотрудниками, руководством "Кэпиталз" и своей семьёй», – написал Сильбер у себя в соцсетях Х.

Контракт между Александром Овечкиным и «Вашингтоном Кэпиталз» истекает летом 2026 года. В текущем регулярном чемпионате он провел все 82 матча сезона и отметился 32 шайбами и 32 результативными передачами.

Александр Овечкин является рекордсменом НХЛ по заброшенным шайбам. На его счету 929 заброшенных шайб в 1572 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).

#Александр Овечкин #НХЛ
Открытие паромной переправы Аракчино – Верхний Услон перенесли на несколько дней

