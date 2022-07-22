Генменеджер Валиуллин раскрыл детали перехода Александра Радулова в «Ак Барс»

«Ак Барс» достиг договоренности о контракте с Александром Радуловым еще до того, как в борьбу за игрока включились уфимский «Салават Юлаев» и магнитогорский «Металлург». Об этом заявил генеральный менеджер казанского клуба Марат Валиуллин.

«Мы отслеживали рынок игроков. Знали, что контракт Радулова в НХЛ заканчивается. Видели, что в плане статистики у него не идет, просматривали его игры, общались с его представителями. Все условия были оговорены. Мы просто ждали от него ответа. Когда сезон в НХЛ завершился, мы позвонили ему, сказали о нашей заинтересованности и договорились о встрече в Москве.

Когда мы встретились в Москве, то спросили, что он думает о переходе в "Ак Барс". Александр ответил: А зачем я тогда вас позвал? Я согласен! Весной на него стали выходить представители "Салавата Юлаева" и "Металлурга", а у нас вся работа была уже проведена», — приводит слова Валиуллина «Р-Спорт».

Также Валиуллин прокомментировал опасения экспертов и болельщиков относительно формы Радулова после неудачного сезона в «Далласе» в НХЛ.

«Александр полностью здоров. Он заряжает энергией команду в раздевалке и на льду. В недавнем двустороннем матче его команда проигрывала 0:4, а в итоге победила 5:4. Его задор никуда не делся.

Мы же не знаем всех нюансов прошлого сезона в НХЛ. Как его тренер использовал, куда ставил, может, какие-то психологические моменты были. Он игрок с большой буквы. Уверен, что Александр полностью вольется в структуру нашего клуба. Это и для КХЛ большой плюс. У него энергии больше, чем у 20-летнего. Заряжает всех. А по физической готовности в зале и на льду он никому не уступает», — подчеркнул Валиуллин.

Ранее капитан «Ак Барса» Данис Зарипов в интервью «Татар-информу» рассказал о своем отношении к переходу Радулова в казанский клуб. Напомним, что Радулов выступал за принципиального соперника «барсов» — уфимский «Салават Юлаев».