Генменеджер «Авангарда» Волков отреагировал на слова новичка «Ак Барса» Кирилла Семенова

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал слова новичка «Ак Барса» Кирилла Семенова, который заявил, что перед переездом в Казань, не получил конкретных предложений от клуба из Омска. По словам функционера, высказывания 27-летнего хоккеиста ему не понятны.

«Я очень удивился словам Семёнова. В прошлом году после завоевания Кубка Гагарина ему был предложен двухлетний контракт, мы полагали, что он захочет переехать в Омск вместе с командой. Тогда он выбрал путь НХЛ, это для нас стало сюрпризом. В том году мы мониторили его дела в "Торонто", не всё шло гладко, и нам больших усилий стоило вернуть его обратно. Ему уже тогда был предложен контракт на 2 года с очень достойной оплатой, но Кирилл ответил, что ему хочется доиграть сезон и посмотреть на ситуацию с рынком. Знаю, что у Кирилла есть проблемы семейного характера, с возвращением в Омск он не торопился. Он выбрал другой путь, мы желаем ему удачи, но его высказывания не совсем понятны ни мне, ни омским болельщикам», — цитирует Волкова «Чемпионат».

Напомним, Семенов подписал контракт с казанским клубом на два года. В прошедшем сезоне нападающий вместе с «Авангардом» в первом раунде выбил «барсов» из розыгрыша Кубка Гагарина (4:2).

Ранее Кирилл Семенов раскрыл причины перехода из «Авангарда» в «Ак Барс».