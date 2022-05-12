Кирилл Семенов раскрыл причины перехода из «Авангарда» в «Ак Барс»

Форвард «Ак Барса» Кирилл Семенов прокомментировал свой переход в казанский клуб и назвал причины, по которым не остался в омском «Авангарде».

«У меня были разные варианты продолжения карьеры. При выборе команды я учитывал много факторов, которые помогут завоевать Кубок Гагарина в следующем сезоне. Поэтому выбрал "Ак Барс". Спасибо руководству клуба за предоставленный шанс. В свою очередь могу сказать, что буду делать всё для общей победы.

Почему не остался в "Авангарде"? По прилёте в Москву после седьмой игры в серии с "Металлургом" у меня состоялся короткий разговор с Алексеем Владимировичем Волковым. Мы обменялись благодарностями и договорились, что дальше связь будет через агента. Затем начали поступать предложения от команд, но у "Авангарда" большого интереса ко мне я не увидел и конкретных предложений не получил», – цитирует Семенова «Чемпионат».

Ранее мы сообщали, что американский хоккеист Стивен Кэмпфер близок к расторжению контракта с «Ак Барсом».

Напомним, что «Ак Барс» вылетел в плей-офф в первом раунде, уступив в стартовом раунде омскому «Авангарду» в шести матчах (2-4). Это поражение стало причиной отставки с поста главного тренера Дмитрия Квартальнова. На его место в ближайшее время должен быть назначен Олег Знарок.