Генменеджер «Ак Барса»: «Зарипову предложат работу в системе клуба»

Генеральный менеджер казанского «Ак Барса» Марат Валиуллин сегодня на пресс-конференции рассказал журналистам о кадровых планах клуба и дальнейшей судьбе Даниса Зарипова.

Говоря о будущем капитана казанской команды, заявившего вчера, что нынешний сезон станет для него последним в роли игрока, Валиуллин пояснил, что ветерану будет предложена работа в клубе после завершения карьеры.

«В первую очередь решение о завершении карьеры принял сам Данис. Мы ему будем всячески помогать по ходу сезона. После сезона, думаю, со стороны клуба будет какое-либо предложение по продолжению карьеры в качестве функционера. У него большой опыт. Мы всегда рады видеть его в любой роли», — подчеркнул генменеджер «Ак Барса».

По словам Валиуллина, защитник питерского СКА Динар Хафизуллин, воспитанник казанского хоккея, может перейти в «Ак Барс».

«Армейцы уже объявили Динару, что прощаются с ним, хотя на данный момент он игрок СКА. Думаю, к нему у многих клубов есть интерес. Скрывать тут нечего: мы ежедневно общаемся с Динаром и его агентом, ищем различные выходы, чтобы Динар был в нашем клубе. Мы бы хотели видеть его у себя. И договорились бы, если бы в финале недавнего Кубка чемпионов СКА не проиграл „Ак Барсу“», — уточнил он.

Комментируя вратарскую позицию в команде, генеральный менеджер отметил, что трое россиян вполне устраивают клуб и легионера-голкипера казанцы брать не намерены: «У нас три очень хороших вратаря — Игорь Бобков добавляет с каждым матчем, на подходе после травмы Тимур Билялов, Артур Ахтямов провел хорошие игры летом. Поэтому мы не будем искать иностранного вратаря. Полевых игроков — может быть. Ищем, смотрим, мониторим ситуацию на трансферном рынке. Будут интересные фамилии, подумаем».

Валиуллин также заметил, что «Ак Барс» не только поддерживает потолок зарплат, введенный КХЛ, но и давно был готов к такому шагу.

«С введением потолка зарплат лига немного подравнялась в уровне команд. Это правильное решение, мы его поддерживаем, КХЛ идет по правильному пути. Еще несколько лет до этого мы готовились к подобному развитию событий: сначала заключали большие контракты, а потом —меньше. Так мы постепенно очистили платежную ведомость», — объяснил спортивный функционер.