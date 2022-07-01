Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: «Стас Галиев – топовый нападающий КХЛ»

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал возвращение форварда Станислава Галиева в казанский клуб.

Сегодня «Ак Барс» официально объявил об обмене, в результате которого Джордан Уил продолжит карьеру в московском «Динамо», а Станислав Галиев вернулся в «Ак Барс».

«Стас Галиев – топовый нападающий КХЛ, который уже многое доказал игрой, в том числе и в нашей системе. Его уход был потерей для «Ак Барса», и мы долгое время вели работу по его возвращению. Рады, что удалось прийти к общему решению с «Динамо», очень важно, что сам игрок хотел снова попасть в нашу команду. Его готовность работать на коллектив и выкладываться в каждом матче точно помогут нам в сезоне. Рассчитываем на результативность Стаса и готовность к любой работе на благо коллектива», - приводит слова Валиуллина пресс-служба «Ак Барса».

Напомним, что Станислав Галиев был лучшим снайпером розыгрыша плей-офф 2018, который закончился победой «Ак Барса» и третьим Кубком Гагарина в истории казанского клуба.

Сегодня «Ак Барс» официально объявил о назначении Олега Знарка новым главным тренером казанского клуба. Спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала большой материал на эту тему.