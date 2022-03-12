Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин отрицает переговоры со Знарком

Генеральный менеджер казанского «Ак Барса» Марат Валиуллин в беседе с корреспондентом издания «Спорт-Экспресс» опроверг интерес клуба к Олегу Знарку.

«Я никогда не встречался с Олегом Знарком, не разговаривал с ним. Да и вообще видел его только по телевизору», — заявил Валиуллин.

После сегодняшнего вылета «Ак Барса» из розыгрыша Кубка Гагарина, 2–4 в серии с «Авангардом», шансы Дмитрия Квартальнова остаться на посту главного тренера клуба, который он занимает с мая 2019 года, наверняка уменьшатся.

В последнее время СМИ муссируют слухи о замене Квартальнова Знарком. Вместе с тем сам Квартальнов не готов уходить из «Ак Барса» по собственному желанию, о чем сообщал «Татар-информ».