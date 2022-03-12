news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
12 марта 2022  20:04
Артур Халилуллов

Квартальнов не готов уходить из «Ак Барса» по собственному желанию

news_top_970_100

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов не собирается покидать казанский клуб по собственному желанию после вылета в первом раунде плей-офф КХЛ. Об этом специалист заявил на послематчевой пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента «Татар-информа».

«Я все прекрасно понимаю, примет решение руководство. Неудовлетворительный результат. Я готов. Я сказал, я ответил на ваш вопрос, все спасибо», - цитирует специалиста корреспондент спортивной редакции «Татар-информа».

Также специалист назвал причины поражения «Ак Барса» в сегодняшней игре.

«Мы можем что угодно говорить, но проиграли им в страсти. Которая была им присуща. Кажется, они были позаряженнее. Мы довольны молодыми, на пределе сыграли. Не хватило агрессии. Первый период провалили, мы не хотели так сыграть. Это первая игра, где нас перебросали», – заявил Квартальнов.

Напомним, сегодня «Ак Барс» проиграл (0:2) в Балашихе шестой матч серии первого раунда плей-офф «Авангарду» и завершил сезон.

#дмитрий квартальнов #Ак барс #плей-офф КХЛ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное