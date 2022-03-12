Квартальнов не готов уходить из «Ак Барса» по собственному желанию

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов не собирается покидать казанский клуб по собственному желанию после вылета в первом раунде плей-офф КХЛ. Об этом специалист заявил на послематчевой пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента «Татар-информа».

«Я все прекрасно понимаю, примет решение руководство. Неудовлетворительный результат. Я готов. Я сказал, я ответил на ваш вопрос, все спасибо», - цитирует специалиста корреспондент спортивной редакции «Татар-информа».

Также специалист назвал причины поражения «Ак Барса» в сегодняшней игре.

«Мы можем что угодно говорить, но проиграли им в страсти. Которая была им присуща. Кажется, они были позаряженнее. Мы довольны молодыми, на пределе сыграли. Не хватило агрессии. Первый период провалили, мы не хотели так сыграть. Это первая игра, где нас перебросали», – заявил Квартальнов.

Напомним, сегодня «Ак Барс» проиграл (0:2) в Балашихе шестой матч серии первого раунда плей-офф «Авангарду» и завершил сезон.