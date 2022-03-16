Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: «Наверное, любой тренер хотел бы тренировать в Казани»

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин оценил будущее капитана казанского клуба Даниса Зарипова, а также главного тренера казанцев Дмитрия Квартальнова.

По словам Валилуллина, будущее обоих в «Ак Барсе» пока остается под вопросом. «Контракт Квартальнова действует до 30 апреля. После этого будем обсуждать его будущее в клубе. Хочет ли он остаться в «Ак Барсе»? Наверное, любой тренер хотел бы тренировать в Казани. По будущему Зарипова будем решать после разговора с ним», — цитирует Валиуллина «Чемпионат».

Напомним, казанцы вылетели из первого раунда плей-офф, уступив «Авангарду» в шести матчах.

Спортивная редакция «Татар-информа» подвела итоги трехлетней работы главного тренера казанцев Дмитрия Квартальнова в казанской команде.