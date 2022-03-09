Генменеджер «Ак Барса» о Зарипове: «Мы с ним уже разговаривали о контракте на пять лет»

Генменеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал шансы капитана команды Даниса Зарипова продолжить карьеру в казанском клубе.

«Сейчас иностранцы разъезжаются, не знаю, что нас ждет. Мы уже с ним (Зариповым) разговаривали уже о 5-летнем контракте. Но пока не могу на этот вопрос ответить, сейчас сезон закончится, видно будет. Все возможно», - заявил Валиуллин в интервью журналисту Алексею Шевченко.

Также он назвал причины трех поражений «Ак Барса» в серии с «Авангардом» и заявил о намерении войти в историю, перевернув ход серии со счета 1-3. Напомним, накануне «Ак Барс» одержал первую победу в серии, обыграв омичей в овертайме (3:2).

«Немного не повезло. Считаю, что мы хорошо играли и в первой игре серии. Во второй нас немного надломили голы, пропущенные в большинстве. А третья игра была до гола, мы пропустили. А так переигрывали полностью, но где-то креатива не хватило. Сегодня (в четвертой игре) немного видоизменили, немного по-другому играли. Играли намного сильнее их (Авангарда). Я думаю, попробуем войти в историю и перевернуть эту серию», - сказал Валиуллин.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала большую статью о четвертом матче серии между «Авангардом» и «Ак Барсом».