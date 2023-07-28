Генконсульство Финляндии в Петербурге с сентября прекратит прием заявлений на визы

Фото: официальный сайт генконсульства Финляндии в России

Начиная с 1 сентября Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге полностью прекращает обслуживание. Заявления на получение туристических виз в страну там также приниматься не будут.

«Шестого июля 2023 года Россия сообщила о закрытии с 1 октября 2023 года Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге, в связи с чем обслуживание клиентов прекращается с 1 сентября 2023 года», — отмечается на сайте финского Министерства иностранных дел.

В ведомстве также уточнили, что с начала сентября всю ответственность за паспортные и нотариальные услуги граждан Финляндии, находящихся в России, возьмет на себя финское посольство в Москве.

Ранее МИД РФ в ответ на высылку российских дипломатов объявил о закрытии финского Генконсульства в Петербурге с 1 октября. После этого Финляндия решила закрыть Генконсульство России в Турку.