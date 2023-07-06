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Россия закроет Генконсульство Финляндии в Петербурге с 1 октября
В ответ на недружественные действия Финляндии, выславшей российских дипломатов, Россия отзывает разрешение на работу финского Генконсульства в Санкт-Петербурге с 1 октября. Девять его работников также были объявлены персонами нон грата. Об этом сказано в заявлении МИД РФ.
«Отмечено, что обсуждаемые сейчас параметры вступления Финляндии в НАТО создают угрозу безопасности Российской Федерации, а поощрение киевского режима на войну и накачивание его западным оружием означает явно враждебные действия против нашей страны. Такая линия финских властей не может оставаться без ответа», – указали в российском дипломатическом ведомстве.
Ранее посол Финляндии в РФ Антти Хелантерь был вызван в МИД РФ, где его уведомили о решениях Москвы.
В мае российская сторона также заблокировала банковские счета посольства Финляндии в Москве и генконсульства в Санкт-Петербурге в качестве симметричного ответа на действия финского Министерства иностранных дел.
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