Россия закроет Генконсульство Финляндии в Петербурге с 1 октября

В ответ на недружественные действия Финляндии, выславшей российских дипломатов, Россия отзывает разрешение на работу финского Генконсульства в Санкт-Петербурге с 1 октября. Девять его работников также были объявлены персонами нон грата. Об этом сказано в заявлении МИД РФ.

«Отмечено, что обсуждаемые сейчас параметры вступления Финляндии в НАТО создают угрозу безопасности Российской Федерации, а поощрение киевского режима на войну и накачивание его западным оружием означает явно враждебные действия против нашей страны. Такая линия финских властей не может оставаться без ответа», – указали в российском дипломатическом ведомстве.

Ранее посол Финляндии в РФ Антти Хелантерь был вызван в МИД РФ, где его уведомили о решениях Москвы.

В мае российская сторона также заблокировала банковские счета посольства Финляндии в Москве и генконсульства в Санкт-Петербурге в качестве симметричного ответа на действия финского Министерства иностранных дел.