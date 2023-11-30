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Генконсул Узбекистана в Казани Фариддин Насриев покинет свой пост до конца 2023 года
Генеральный консул Узбекистана в Казани Фариддин Насриев сообщил «Татар-информу», что покинет своей пост до конца текущего года. Имя его приемника на данный момент неизвестно.
Фариддин Насриев возглавлял Генконсульство Узбекистана с его официального открытия в столице Татарстана в июне 2019 года. Несмотря на расположение в Казани, консульство охватывает весь Приволжский федеральный округ, в который входят 14 регионов России.
За время своей работы в Татарстане Насриев проявил себя, как активный дипломат. При нем было организовано множество мероприятий, способствующих развитию торгово-экономических и культурных связей.
Также он участвовал в организации ряда деловых визитов в Узбекистан делегации из Татарстана во главе с Раисом РТ Рустамом Миннихановым, а также ответных визитов узбекской делегации.
Напомним, сегодня Фариддин Насриев был награжден татарстанским лидером медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» за плодотворное сотрудничество с РТ и особый вклад в социально-экономическое развитие региона.
В январе текущего года Фариддин Насриев дал большое интервью «Татар-информу», в котором рассказал о совместных крупных проектах с Татарстаном.
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