Генконсул Турции в РТ анонсировал масштабный проект с центром «Эрмитаж-Казань»

Генеральный консул Турции в Татарстане Исмет Эрикан в беседе с корреспондентом «Татар-информ» анонсировал открытие совместно с центром «Эрмитаж-Казань» масштабного проекта. Выставка «Анатолийский бриз» соберет произведения сразу одиннадцати современных турецких художников.

«Сейчас продолжается выставка одного из наших турецких художников в Казанском Кремле в галерее “Хазинэ” – одного из самых знаменитых современных каллиграфов Турции Левента Карадумана. В этом месяце в центре “Эрмитаж–Казань” откроется очень значимая выставка турецких художников, куда мы привозим 45 произведений. Восемь из них лично приедут в Казань. Причем все эти художники впервые будут выставляться в Казани и первый раз приедут в целом в Россию», – сказал Исмет Эрикан.

Со времени открытия турецкого консульства в Казани в 1996 году, подчеркнул Генеральный консул Турции в Татарстане, предстоящая выставка станет первым настолько масштабным проектом.

Экспозиция «Анатолийский бриз» откроется 21 октября. Представленные на ней картины выполнены в разных жанрах – от философского сюрреализма до лирического абстракционизма и экспрессионизма. В то же время художников проекта объединяет приверженность традициям турецкого изобразительного искусства, тяготеющего к нефигуративной живописи, и мотивы, отражающие историю и традиции турецкого народа, культуру Анатолии, любовь к своей стране, народу и прекрасному городу Стамбулу.