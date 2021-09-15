Скульптуры арабских букв из стали, шамаили войлоком: Казань собрала каллиграфию XXI века

В галерее «Хазинэ» на территории Казанского Кремля открылась выставка турецкого художника-каллиграфа, реставратора старинных исламских рукописей Левента Карадумана и авторов творческого объединения «Шамаиль Арт», обращенных к теме арабской каллиграфии и исламского искусства в современной интерпретации. Одновременно в Галерее татарского шамаиля Музея-заповедника «Казанский Кремль» открылась выставка более традиционной исламской графики и шамаилей на стекле в традициях татарского народного искусства.

«Нам хочется, чтобы это тончайшее искусство нашего народа обрело силу. Как мы знаем, величайший татарский живописец Баки Урманче и еще 81 человек, деятели татарской культуры, были в числе тех, кто в 1927 году подписал письмо в Правительство СССР в поддержку арабской каллиграфии, и потом за это поплатились», — рассказала директор Музея изобразительных искусств РТ, чьим филиалом является галерея «Хазинэ», Розалия Нургалеева.

Фото: © Михаил Захаров

Она напомнила, что в 2021 году отмечается 135-летие со дня рождения Габдуллы Тукая, также он объявлен в Татарстане Годом родных языков и народного единства.

Три больших первых зала в галерее «Хазинэ» отведены под персональную тематическую выставку современного турецкого художника Левента Карадумана. Проект, который он создал специально для Казани, называется «Новые слова». Но нов в этих произведениях и сам подход к их созданию, начиная от использования современных красок и материалов до стилистического решения. Картины, как охарактеризовал их сам Карадуман, созданы в стиле абстракционизма и контемпорари. Особое новшество в древнем искусстве каллиграфии — трехмерные скульптуры некоторых арабских букв. Для объемного воплощения символов художник выбрал сталь.

Фото: © Михаил Захаров

«В каллиграфии есть свои особенности: вся концепция такой выставки должна нести некий мессендж, при этом каждая картина отдельно имеет и собственное самовыражение, и несет общий смысл. Я постарался сконцентрировать идею выставки вокруг пяти слов, цветов и историй. Это слова и понятия „возрождение“, „право и справедливость“, „дыхание“, „обладание и правитель“, покорность, когда говорим „раб божий“, в то же время это слово выражает благодарность. Если пояснить коротко, смысл в том, что Аллах, создав вселенную, пространство, растения, животных и человека, и , вдохнув в человека дух, он сделал его своим наместником на земле. Но, как и создание вселенной, человек — это всегда тайна. Тайна есть и в каждой картине», — рассказал Левент Карадуман.

По наблюдениям автора, чувства его картины вызывают у каждого смотрящего разные, а вот общее ощущение от выставки, ее тему люди воспринимают сходно.

Турецкий художник Левент Карадуман. Фото: © Михаил Захаров

«Это для меня отрадно. Сам стиль абстрактной живописи уже достиг определенной точки. Исламское искусство было создано для людей и дошло до наших дней со времен пророка Мухаммеда. Это самовыражение, которое базируется на Священном Писании, высказываниях. Это, наверное, единственный вид искусства, в котором мы обязаны использовать современные материалы, ориентируясь на тенденции глобализации, финансовую сторону вопроса. Возможности, которые были в Средневековье и какие есть сейчас, отличаются. Важно не останавливаться на месте, ориентироваться на современные технологии и материалы. Это я и старался сделать в своих работах», — подчеркнул Левент Карадуман.

Художник стал автором более сотни персональных выставок в Италии, Америке, Германии, Бельгии, Австралии, ОАЭ, но выставка «Новые слова» стала первой после 2015 года и была создана именно для Казани.

Министр культуры РТ Ирада Аюпова. Фото: © Михаил Захаров

«На выставке искусство исламской каллиграфии предстает с позиций современного почтения. Надеюсь, большое количество подобных проектов еще впереди. Ведь на протяжении 1000 лет наша культура базировалась на красоте молитвы и молитвы в изяществе каллиграфии, в том числе. Твердость руки, с которой художник выводит символы, основана на твердости убеждений», — отметила на церемонии открытия министр культуры РТ Ирада Аюпова.

Она также подчеркнула, что мастер-классы по каллиграфии, которые целую неделю после открытия выставки будет проводить в ее интерьерах Левент Карадуман, таким образом позволят создавать условия для трансляции, передачи, этой традиции.

Фото: © Михаил Захаров

Искусство каллиграфии наряду с религией и языком — еще одна частица, связывающая турецкий и татарский народы, подчеркнул генеральный консул Турции в РТ Исмет Эрикан. Название выставки «Новые слова» он связал с тем, что человек все выражает словесно, с каждым словом каждому стоит попытаться сказать о чем-то новом.

«Нужно прошлое оставлять в прошлом и говорить о будущем», — особо акцентировал генконсул Турции в РТ и поблагодарил присутствующего на вернисаже участника Второй мировой войны, художника Владимира Попова.

«Все мы своим присутствием здесь, а сегодня здесь собрались люди из нескольких больших государств, художники различного вероисповедания, различных культурных ценностей (и я и ею в виду художников вообще, всех мастей — писателей, композиторов, художников, каллиграфов), мы доказываем, что искусство, несмотря ни на что, показывает пример даже в такие трудные моменты современности. Художники сплотились и стараются выдавать произведения, свои работы на злобу дня. Мы такие же воины за все прекрасное и хорошее. Давайте будем воинами сплоченными, не обращать внимания на мелочи и трения. Гимн я пою всем искусствам, всем национальностям!» — сказал Владимр Попов, на одном из этапов своего длинного творческого пути освоивший изобразительное искусство в интерпретации исламской символики.

Заслуженный художник России, народный художник РТ, заслуженный деятель искусств РТ, лауреат Государственной премии РТ имени Тукая Владимир Попов. Фото: © Михаил Захаров

Он посоветовал не останавливаться людям творчества только на традициях и идти вперед.

Произведения Владимира Попова, наряду с работами участников проекта «Шамаиль арт» Альфии Ильясовой (Казань), Вакиля Шайхетдинова (Уфа), Хамзы Шарипова (Набережные Челны), Рията Мухаметдинова (Набережные Челны), Евгении Хайловой (Москва), Зуфара Низами (Казань), Джамиля Ахметгалиева (Уфа) и других размещены во второй части выставки.

Среди всех здесь сразу выделяются картины молодого казанского каллиграфа Назима Исмагилова, дизайнера и рэпера, сына Назипа Наккаша — каллиграфа-классика. В его «Закате над Ираном», как и в других представленных работах, сразу ощущается модное, даже скорее подходит слово «стильное», веяние, ассоциирующиеся с витееватыми принтами остропопулярного художника Покрас Лампас. Особенно удивляют и некоторые другие экспонаты выставки, например шамаили, выполненные в технике войлочного валяния или аппликации из ковра.

Фото: © Михаил Захаров

«Арабская каллиграфия, как и Коран, читается сердцем. Каллиграфия, как музыка — чтобы ее понять, нужно расслабиться и дать волю чувствам. Я хочу обратиться к представителям Татарстана и предложить инициировать проведение международной выставки арабской каллиграфии в формате биеннале или триеннале», — обратился к присутствовавшей на открытии выставки министру культуры Татарстана известный башкирский каллиграф Айдар Гареев.

Выставка в Национальной художественной галерее «Хазинэ» будет работать до 17 октября. Традиционные произведения можно посмотреть в Галерее татарского шамаиля Музея-заповедника «Казанский Кремль» до 10 декабря.