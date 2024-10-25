Генконсул Турции в Казани о Татарстане: «Здесь производится всё»

Фото: пресс-служба Минпромторга РТ

Генеральные консулы Казахстана, Венгрии, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Ирана и Турции в Казани Ерлан Искаков, Сергей Сюч, Эрик Бейшембиев, Нодиржон Касимов, Гуйч Гараев, Давуд Мирзахани и Угур Йылмаз осмотрели выставку «Сделано в Татарстане», организованную на площадке Государственного Совета РТ.

Фото: пресс-служба Минпромторга РТ

Дипломатов сопровождал заместитель главы Минпромторга Татарстана Герман Лернер, сообщает пресс-служба ведомства.

«Прежде всего я благодарю господина Коробченко (вице-премьера РТ — министра промышленности и торговли РТ Олега Коробченко — прим. Т-и) и его команду за приглашение на эту выставку. Мы смогли посмотреть и посидеть в образцах техники, которые производятся на крупных промышленных предприятиях Татарстана. Очень важно увидеть продукцию воочию и получить информацию от первоисточника. Так мы сможем делиться ею с делегациями из Турции, которые приезжают в Татарстан по деловым вопросам», — заметил генеральный консул Турции в Казани Угур Йылмыз.

Фото: пресс-служба Минпромторга РТ

«Отрадно видеть, насколько продвинулся Татарстан в сфере промышленности и технологии. Здесь производится всё — от грузовиков до вертолетов, судов, оборудования для медицины. Все, что вы можете представить себе, производится в Татарстане!» — подчеркнул турецкий дипломат.

Выставка «Сделано в Татарстане» приурочена к шестнадцатому по счету саммиту БРИКС, который проходил в столице РТ с 22 по 24 октября. Работа выставки продлена до 27-го числа, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

Фото: пресс-служба Минпромторга РТ

На площади перед зданием Госсовета РТ представлены образцы продукции 13 татарстанских компаний, среди которых — КАМАЗ, Казанский вертолетный завод, «РариТЭК», «РИАТ», ЕлАЗ, «Аурус», «Cоллерс» и другие.

В частности, здесь экспонированы тягачи поколения К5, самосвалы, бортовые грузовики и автобусы производства ПАО «КАМАЗ». Представлены тут и гоночные машины, которые использует команда «КАМАЗ-мастер».

Фото: пресс-служба Минпромторга РТ

Казанский вертолетный завод предоставил для выставки два вертолета «Ансат» — медицинский и полицейский варианты. В свою очередь «Аурус» демонстрирует три модели своих лимузинов: Arsenal, Komendant и Senat Long. На одном из таких авто передвигается Президент РФ Владимир Путин.

«Соллерс» экспонирует туристический и школьный пассажирские автобусы, автомобиль скорой помощи и минивэн премиум-класса Sollers RF8. Вместе с тем большая часть выставки отдана сельхозтехнике.