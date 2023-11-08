Генконсул Сергей Сюч: Культурные и научные связи Венгрии и Татарстана успешно развиваются

Сергей Сюч

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Культурные и научные связи Венгрии и Татарстана успешно развиваются уже на протяжении нескольких лет. Об этом заявил Генеральный консул Венгрии в Казани Сергей Сюч на презентации изданий по археологии в Академии наук РТ.

«В нынешней ситуации, к сожалению, не слишком много возможностей развивать глобальные многосторонние международные связи. Но именно в таких областях, как культура, наука и образование, открываются возможности тесно сотрудничать», — сказал Генконсул.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По его мнению, в научном сотрудничестве Венгрии и России огромную роль играет археология. И последние 15 лет особенно активно проводится совместная научная работа археологов двух стран, добавил Сюч.

Так, например, профессор Католического университета имени Петера Пазманя Атилла Тюрк уже многие годы сотрудничает с исследователями Татарстана, Марий Эл и Самарской области, уточнил он.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Постоянно ведется научная деятельность, проводятся совместные раскопки. И эту работу надо продолжать. С венгерской стороны есть огромный интерес к этой работе», — подчеркнул дипломат.

В Академии наук Татарстана сегодня прошла презентация сразу трех изданий — это «Великая Венгрия между Волгой и Уралом», «Армиёвский курганно-грунтовый могильник» и «Поясные наборы населения Ветлужско-Вятского междуречья IX–XI вв.».