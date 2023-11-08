В Академии наук РТ презентовали три издания о древних венграх и об их соседях

В Академии наук Татарстана прошла презентация сразу трех изданий — «Великая Венгрия между Волгой и Уралом», «Армиёвский курганно-грунтовый могильник» и «Поясные наборы населения Ветлужско-Вятского междуречья IX–XI вв.». Они посвящены периоду Раннего Средневековья и отражают результаты исследований археологических памятников этого времени.

«На огромной территории между Волгой и Уралом проживали наши предки — венгры. Она считается прародиной венгров. Поэтому огромное внимание со стороны венгерской науки направлено на эту территорию. За последние 10–15 лет особенно интенсивно контактируют наши археологи», — заявил на презентации Генеральный консул Венгрии в Казани Сергей Сюч.

По его словам, российские и венгерские ученые занимаются совместной научной деятельностью, археологи двух стран вместе проводят раскопки. «С венгерской стороны есть огромный интерес к этой работе. По эпохе IX–XI веков мало письменных источников, поэтому очень важна работа археологов, которые прикладывают много усилий по изучению этого непростого периода», — подчеркнул Сюч.

Академия наук Татарстана дорожит многолетними контактами с научными учреждениями Венгрии, добавил руководитель организации Рифкат Минниханов.

«Одним из основных направлений взаимодействия являются историко-архивные и археологические исследования, связанные с изучением происхождения угро-мадьяр в Волго-Уральском регионе. Благодаря совместным усилиям много было сделано для определения этнокультурной ситуации в Волго-Уральском регионе. Надеюсь на дальнейшую реализацию совместных проектов», — сказал президент Академии наук РТ.

Исследования по истории и археологии, связанные с древними венграми, представляют научный интерес на международном уровне, имеют большое значение для археологов из разных стран, отметил в видеоприветствии профессор Католического университета имени Петера Пазманя Атилла Тюрк.

«Российско-венгерские археологические связи насчитывают более 120 лет. Большая часть последнего десятилетия посвящена укреплению наших отношений и активизации научных контактов. Например, в 2013 году венгерская археологическая группа посетила Россию и приняла участие в работах. А книги, которые мы сегодня представляем, — еще один плод этой работы. Уверен, что далее последуют другие ключевые работы», — обратился он к участникам мероприятия.

Директор Марийского научно-исследовательского института языка, литературы и истории имени В. М. Васильева Людмила Григорьева заметила, что презентуемые научные издания созданы на основе многолетних исследований. «Все эти труды вносят огромный вклад в сохранение историко-культурного наследия народов. Все они имеют теоретическую и практическую значимость», — убеждена она.

По словам Григорьевой, уникальность исследования Татьяны Никитиной «Поясные наборы населения Ветлужско-Вятского междуречья IX–XI вв.» заключается и в том, что книга издана на двух языках — русском и венгерском. «Такой книги у нас еще не было. И нужно двигаться в этом направлении. Словари мы издаем, а научные труды на двух и более языках издаем мало», — констатировала она.

В исследовании представлен каталог и реконструкция около 40 поясных наборов из могильников Ветлужско-Вятского междуречья IX–XI веков. На их основе определены основные направления торговых и культурных контактов марийского населения в эту эпоху с народами финно-угорской, тюркоязычной и славяноязычной групп. Значительное место уделено общим параллелям с древнемадьярской культурой.

О работе Альфреда Халикова «Великая Венгрия между Волгой и Уралом» рассказал заместитель директора по научной работе Института археологии Академии наук РТ Рузиль Саттаров.

«В научном фонде Института археологии, в личных документах Халикова сохранились неопубликованные рукописи, которые стали продолжением этой монографии. Известно несколько мест Волго-Уралья, связанных с пребыванием древних венгров. К числу ярких археологических памятников относится Большетиганский могильник. Материалы раскопок древневенгерского некрополя занимают важное место в изучении процессов межкультурного взаимодействия и определения этнологии культурных явлений нашего региона», — уточнил он.

В холле Академии наук РТ также была организована выставка книг и предметов из погребальных комплексов эпохи Раннего Средневековья, связанных с историей угро-мадьяр в Волго-Уралье.