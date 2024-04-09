Генконсул Кыргызстана в Казани: Татарстан показывает сближение двух основных религий

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Татарстан показывает сближение двух основных религий. Об этом в интервью «Татар-информу» заявил Генеральный консул Кыргызстана в Казани Эрик Бейшембиев.

«Сейчас идет месяц Рамадан, мусульмане держат орозо (уразу, пост, – прим. Т-и). Одновременно идет христианский пост. Я недавно был на ифтаре, куда были приглашены и представители Казанской епархии. Этот пример показывает сближение двух основных религий именно здесь, в Татарстане, что очень похвально», – сказал Бейшембиев, добавив, что за работу по сближению разных национальностей стоит благодарить руководство Татарстана.

Генконсул также отметил комфортность пребывания на территории республики. «Я в Татарстане несколько месяцев и чувствую себя здесь уютно, комфортно – как дома», – поделился Генконсул. Он также обратил внимание на близость языков. «Я не вижу практически большого отличия кыргызского от татарского, на мой взгляд, только в двух-трех буквах в плане произношения. Это можно, наверно, назвать диалектом. Язык похожий, если человек будет медленно говорить, можно спокойно общаться», – сказал Бейшембиев.

«Татарстан может быть примером для других республик, может быть ориентиром, что можно жить в соседстве, продвигать все человеческие ценности, которые присущи обеим религиям, – добропорядочность, творить добро, быть справедливыми. Здесь, в Татарстане, я это ощутил, это очень бросается в глаза», – резюмировал Генеральный консул Кыргызстана в Казани.