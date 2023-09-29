Генконсул КНР в Казани Сян Бо: «Регионы России и Китая нажали на «кнопку ускорения»

Сян Бо: «Всего за несколько десятилетий Китай завершил индустриализацию, на которую западным развитым странам требовались столетия»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Двигаясь вперёд, рука об руку

«Модернизация – единственно верный путь для Китая к построению могучей державы»

1 октября отмечается 74-я годовщина образования Китайской Народной Республики. На протяжении 74 лет под твердым руководством Коммунистической партии Китая, благодаря упорным усилиям всего китайского народа, современный Китай занял позицию второй по величине экономики мира, стал крупнейшим страной-производителем, ведущей страной, торгующей товарами, и страной с самыми большими валютными резервами. Всего за несколько десятилетий Китай завершил индустриализацию, на которую западным развитым странам требовались столетия. «Китайское чудо» привлекает внимание мирового сообщества.

В октябре прошлого года 20-й Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая четко заявил, что к 100-летию основания Китайской Народной Республики мы построим модернизированную социалистическую страну и всесторонне содействуем великому возрождению китайской нации на основе китайской модернизации. В этом заключается историческая миссия Компартии Китая в новом походе в новую эпоху.

На этом новом пути мы будем твердо продвигать китайскую модернизацию. Это модернизация, охватывающая огромное число населения. Она направлена на общее процветание всего китайского народа, предполагает гармонию материальной и духовной культуры и гармоничное сосуществование человека и природы, следуя по пути мирного развития. Практика доказала, что китайская модернизация осуществима и стабильна, это единственно верный путь для Китая к построению могучей державы и национальному возрождению.

Перспективы развития Китая широкие. Это придает больший импульс восстановлению мировой экономики Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На этом новом пути мы будем твердо содействовать высококачественному развитию Китая. Это является первостепенной задачей Китая в комплексном построении модернизированного государства. С начала этого года экономика Китая продолжает расти и показывает явные положительные тенденции. В первой половине этого года ВВП Китая вырос на 5,5% в годовом исчислении. Китай обладает преимуществом социалистической рыночной экономики, преимуществом своего сверхкрупного рынка и потенциала внутреннего спроса, преимуществом предложения полной промышленной системы и преимуществом большого числа высококачественных работников. Перспективы развития Китая широкие. Это придает больший импульс восстановлению мировой экономики.

На этом новом пути мы будем твердо содействовать построению Сообщества единой судьбы человечества. Председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул инициативу «Один пояс – один путь», выдвинул Инициативу по глобальному развитию, Инициативу по глобальной безопасности и Инициативу по глобальной цивилизации. Недавно Китайское правительство опубликовало Белую книгу под названием «Совместное строительство сообщества единой судьбы человечества: инициативы и действия Китая», которая дает ответы на вопросы современности, такие как решение проблемы дефицита развития, преодоления дилеммы безопасности и укрепления взаимопонимания между цивилизациями. В октябре этого года в Пекине состоится третий Форум международного сотрудничества «Один пояс – один путь», и Китай готов обсудить со всеми сторонами основные планы сотрудничества и искать общие стратегии развития.

В марте текущего года Председатель КНР Си Цзиньпин выбрал Россию в качестве направления первого визита после своего переизбрания Фото: kremlin.ru

«Китайско-российские отношения стали более зрелыми и устойчивыми»

2 октября мы будем отмечать 74-ю годовщину установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Под стратегическим руководством Председателя КНР Си Цзиньпина и Президента РФ Владимира Путина китайско-российские отношения стали более зрелыми и устойчивыми, выдержали испытания международных изменений и стали образцом отношений между мировыми державами нового типа.

В марте текущего года Председатель КНР Си Цзиньпин выбрал Россию в качестве направления первого визита после своего переизбрания, что отражает глубокую дружбу и политическую решительность лидеров двух стран, придавая мощный импульс развитию двусторонних отношений на более высоком уровне.

Дальнейшее развитие и укрепление долгосрочных отношений дружбы и сотрудничества между Китаем и Россией является стратегическим выбором наших двух стран. Китайско-российские отношения, основанные на постоянном добрососедстве, всестороннем стратегическом сотрудничестве и взаимовыгодном взаимодействии, будут значительно способствовать развитию и возрождению наших двух стран, будут значительно способствовать единству, развитию и процветанию в Евразийском континенте, будут значительно способствовать многополярности мира и демократизации международных отношений, привнесут больше позитивной энергии в хаотичный мир.

Контакты между Приволжским федеральным округом и регионами Китая полностью возобновлены и активно развиваются Фото: rais.tatarstan.ru

«Сотрудничество между регионами Китая и ПФО придаст новую жизненную силу китайско-российским отношениям»

Генеральное консульство КНР в Казани является шестым по счету Генеральным консульством Китая в России и выполняет важную задачу по укреплению взаимопонимания народов, развитию региональных обменов и сотрудничества между Китаем и Приволжским федеральным округом. В последние годы обмены между 14 регионами Приволжского федерального округа и Китаем становятся все более тесными, а практическое сотрудничество продолжает углубляться.

С начала текущего года я посетил восемь субъектов Приволжского федерального округа, имел обширные контакты с друзьями каждого региона. Я увидел, что контакты между Приволжским федеральным округом и регионами Китая полностью возобновлены и активно развиваются. Межрегиональное сотрудничество наших двух стран уже нажало на «кнопку ускорения» и становится важной точкой роста двусторонних отношений.

Проведенный недавно форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» стал важной платформой для развития межрегионального сотрудничества двух стран Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Регионы Китая и Приволжского федерального округа имеют широкие перспективы взаимодействия. У нас есть развитые механизмы сотрудничества. На протяжении 10 лет действует механизм «Янцзы – Волга», а проведенный недавно форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» стал важной платформой для развития межрегионального сотрудничества двух стран. Обе стороны имеют прочную основу для сотрудничества. В прошлом году товарооборот Приволжского федерального округа с Китаем увеличился на 45% по сравнению с предыдущим годом и в этом году продолжает сохранять высокие темпы роста. При этом активно продвигаются такие крупные проекты, как индустриальный парк Haier.

Стороны выражают сильное желание и готовность к сотрудничеству, а все регионы, которые я посетил, рассматривают Китай в качестве приоритетного направления внешнего сотрудничества и предпринимают практические меры по расширению взаимодействия с ним. Убежден, что сотрудничество между регионами Китая и ПФО достигнет большего развития и придаст новую жизненную силу китайско-российским отношениям.

Генеральный консул КНР в Казани Сян Бо