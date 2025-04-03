Искаков указал на значимость участия Казахстана в форуме «ЭНЕРГОПРОМ»

Генеральный консул Казахстана в Казани Ерлан Искаков оценил татарстанский международный энергетический форум «ЭНЕРГОПРОМ» в разговоре с «Татар-информом».

«Какой интерес форум представляет для Казахстана? Прежде всего это обмен опытом. На самом деле сейчас не успеваешь изучать – постоянно новые технологии, все модернизируется. Поэтому важно, когда страны между собой обмениваются опытом, знаниями и применяют новые технологии. Нашу делегацию от Казахстана представляет замминистра, хотя планировался министр», – рассказал Искаков.

Участие делегации от Казахстана в «ЭНЕРГОПРОМе» служит подтверждением тому, что республике нужно быть вместе с Россией, считает дипломат.

«Тем более у нас энергетические системы даже едины. Поэтому мы всегда обмениваемся. Если избыточная электроэнергетика, мы продаем России, Россия нам продает. Постоянно происходит такой товарообмен, поэтому мы всегда заинтересованы в сотрудничестве», – заключил Искаков.

«ЭНЕРГОПРОМу» с этого года присвоен статус международного энергетического форума, который проходит в «Казань ЭКСПО» со 2 по 4 апреля.

Накануне Раис Татарстана Рустам Минниханов и министр энергетики России Сергей Цивилев договорились о присвоении форуму общефедерального статуса. В будущем он может стать площадкой, где будут обсуждать реализацию новой энергетической системы России. Цивилев заявил, что возможности существующей энергосистемы подходят к концу.