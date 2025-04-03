news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Экономика 3 апреля 2025 09:09

Искаков указал на значимость участия Казахстана в форуме «ЭНЕРГОПРОМ»

Читайте нас в
Телеграм

Генеральный консул Казахстана в Казани Ерлан Искаков оценил татарстанский международный энергетический форум «ЭНЕРГОПРОМ» в разговоре с «Татар-информом».

«Какой интерес форум представляет для Казахстана? Прежде всего это обмен опытом. На самом деле сейчас не успеваешь изучать – постоянно новые технологии, все модернизируется. Поэтому важно, когда страны между собой обмениваются опытом, знаниями и применяют новые технологии. Нашу делегацию от Казахстана представляет замминистра, хотя планировался министр», – рассказал Искаков.

Участие делегации от Казахстана в «ЭНЕРГОПРОМе» служит подтверждением тому, что республике нужно быть вместе с Россией, считает дипломат.

«Тем более у нас энергетические системы даже едины. Поэтому мы всегда обмениваемся. Если избыточная электроэнергетика, мы продаем России, Россия нам продает. Постоянно происходит такой товарообмен, поэтому мы всегда заинтересованы в сотрудничестве», – заключил Искаков.

«ЭНЕРГОПРОМу» с этого года присвоен статус международного энергетического форума, который проходит в «Казань ЭКСПО» со 2 по 4 апреля.

Накануне Раис Татарстана Рустам Минниханов и министр энергетики России Сергей Цивилев договорились о присвоении форуму общефедерального статуса. В будущем он может стать площадкой, где будут обсуждать реализацию новой энергетической системы России. Цивилев заявил, что возможности существующей энергосистемы подходят к концу.

#ЭНЕРГОПРОМ #россия и казахстан #генконсульство казахстана #энергетика
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Военный комиссар Татарстана: «Весенний призыв пройдет в Год защитника Отечества»

Военный комиссар Татарстана: «Весенний призыв пройдет в Год защитника Отечества»

2 апреля 2025
Материнский капитал: сумма выплаты и на что можно потратить в Татарстане

Материнский капитал: сумма выплаты и на что можно потратить в Татарстане

2 апреля 2025