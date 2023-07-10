Генконсул Казахстана: Эрикан является неформальным лидером консульского клуба в Казани

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Генконсул Турции Исмет Эрикан, который покинет Казань в этом сентябре, стал фактическим лидером неформального клуба консулов в столице Татарстана. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал Генеральный консул Казахстана Ерлан Искаков.

Он объяснил, что де-юре объединение возглавляет дуайен — тот из дипломатов, который дольше остальных находится в городе. Сейчас таким человеком является Генконсул Узбекистана Фариддин Насриев (занимает должность с октября 2018 года).

«На сегодняшний день это Генконсул Узбекистана. Далее шел наш коллега, Генконсул Турции, но, к сожалению, его срок истекает где-то в сентябре. Ему чуть-чуть оставалось до того периода, когда он мог возглавить наше дипломатическое сообщество», — заметил собеседник агентства.

Напомним, что Генконсул Турции в Казани Исмет Эрикан в сентябре 2023 года покинет свою должность. После четырех лет работы в столице Татарстана он возвращается на родину. О том, как о нем отзываются коллеги из других стран, можно узнать в материале «Татар-информа».