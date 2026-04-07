Генконсул Индии в Казани: «Весь Татарстан – это Дом Дружбы»

Дом Дружбы – это не здание, а всё в Татарстане, выразил свое мнение генеральный консул Индии в Казани Джейсундхар Д., комментируя «Татар-информу» свой опыт работы в республике.

«Между Индией и Татарстаном есть тесные отношения, можно сказать, во многих сферах: экономика, культура, политика», – считает Джейсундхар Д.

По мнению консула, Татарстан развит с разных сторон, и нельзя ограничить положительные стороны региона только одной сферой.

«Здесь очень сильное производство, много разнообразия, и так же хорошо развивается культура», – сказал консул.

Напомним, сегодня в Доме Дружбы народов Татарстана открылась изобразительно-музыкальная выставка «Россия-Индия: 555 лет».