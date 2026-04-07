Выставка «Россия-Индия: 555 лет дружбы» открылась в Доме Дружбы народов Татарстана

В Доме Дружбы народов Республики Татарстан открылась художественная выставка Заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан Полины Илюшкиной «Индия-Россия: 555 лет дружбы».

«Сегодня открывается уникальная выставка нашего давнего друга – Полина Илюшкина не в первый раз выставляет свои работы в Доме дружбы. Работы посвящены периоду ее пребывания в Индии», – сказал директор Дома Дружбы народов Татарстана Тимур Кадыров, приветствуя гостей.

Как известно, совсем недавно, в ноябре 2015 года, в Казани открыли Генеральное консульство Индии. Кадыров выразил надежду, что данная выставка положит начало активной совместной деятельности.

«Хочу поблагодарить Дом дружбы за то, что организовали очень хорошую выставку, и отдельно художницу Полину Илюшкину за то, что она очень красиво показала очень разную Индию и для нас привезла маленький кусочек родной земли», – поблагодарил генконсул Индии в Казани Джейсундхар Д.

Дипломатические отношения между современной Россией и Индией официально начались в 1947 году – 80-летний юбилей будут отмечать уже в следующем году, напомнил Джейсундхар Д. Однако организаторы выставки выбрали в качестве точки отсчета российско-индийских отношений более раннюю дату – 1471 год, когда средневековый путешественник из Твери Афанасий Никитин одним из первых среди европейцев достиг Индии, или, точнее, индийского города-порта Чаул (Чувиль). Это путешествие описано в «Хождении за три моря».

Полина Илюшкина – казанская художница-ориенталист, Заслуженный деятель искусств РТ, член-корреспондент Международной академии культуры и искусства. О путешествии Илюшкиной в самый разгар ковидных ограничений журнал «Казань» писал в статье «Русская художница в Индии». На выставке представлены картины, написанные в Татарстане, России и во время творческой экспедиции в Индию (города Удайпур, Джайпур и Ахмедабад). В серии живописных и графических работ отражено влияние современной глобализации на традиционный быт и миропонимание народов.

Изобразительно-музыкальную экспозицию она подготовила совместно с оркестром «Ренессанс». Открытие сопровождала музыка солистов камерного оркестра: «Шехерезада» Николая Римского-Корсакова, «My way» Фрэнка Синатры, традиционная музыка Индии и татарские композиции.

Выставка будет работать в многофункциональном зале Дома Дружбы народов до конца апреля.