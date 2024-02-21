В Казани открылось Генеральное консульство Кыргызстана

Офис Генерального консульства Кыргызской Республики открылся сегодня в столице Татарстана. В регионе с глубоким удовлетворением было воспринято решение о строительстве и открытии Генконсульства в Казани, отметил заместитель Председателя Государственного Совета РТ Юрий Камалтынов, принявший участие в церемонии.

«Помимо высокого уровня торгово-экономического диалога и тесных культурных связей наших братских народов, открытие Генконсульства мы оцениваем как новый импульс для всестороннего развития сотрудничества», — заявил Камалтынов.

Парламентарий добавил, что в последние годы между Кыргызстаном и Россией, включая Татарстан, стабильно наращиваются торговые связи и что появление консульства подтолкнет этот процесс к дальнейшему развитию.

В свою очередь министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев заметил, что открытие консульства стало результатом устойчивого развития киргизско-российских отношений, союза стран и стратегического партнерства.

«Сотрудничество между Кыргызстаном и Татарстаном имеет длительные традиции и активный характер. Считаю, что время открытия Генконсульства весьма удачное, потому что мы стоим на пороге больших событий по дальнейшему укреплению нашего сотрудничества», — сказал дипломат.

Кулубаев также подчеркнул культурную, языковую и культурную близость у Татарстана и Кыргызстана, которая не только укрепляет связь между народами, но и служит основой долгосрочных отношений.

Само консульство создано для оказания услуг гражданам Кыргызстана, проживающим на территории семи регионов Поволжья. Это Татарстан, Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Чувашия, Удмуртия и Ульяновская область, сообщил «Татар-информу» Генеральный консул Кыргызстана в Казани Эрик Бейшембиев.

«И даже те, кто проживает на других территориях, могут теперь приехать к нам, потому что это будет гораздо ближе, чем ехать в Москву или Екатеринбург», — добавил Генконсул.

Бейшембиев также обратил внимание на то, что всего в России работает пять консульств Кыргызстана. Они находятся в Казани, Москве, Екатеринбурге, Новосибирске и Санкт-Петербурге.