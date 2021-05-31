Генеральный менеджер «Ак Барса»: Мы рады сохранить тренерский штаб

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин, сменивший на этом посту Рафика Якубова, прокомментировал сохранение в тренерском штабе клуба Павла Зубова – одного из ассистентов Дмитрия Квартальнова и перестановку у тренеров вратарей.

«Мы рады сохранить тренерский штаб, успешно работавший с командой в предыдущие два сезона. Подписание нового контракта с Павлом Зубовым обеспечит «Ак Барсу» стабильно качественную игру в меньшинстве и уверенную игру в обороне. Приглашение Александра Агопеева поможет поступательному переходу вратарей из системы клуба на уровень КХЛ. Александр Агопеев работает в Казани уже 8 лет, прошел все ступени – от детской команды до клуба ВХЛ и хорошо себя зарекомендовал. Уже в этом сезоне в «Ак Барсе» будут выступать игроки, работавшие с ним в командах системы. Сергей Михайлович Абрамов продолжит работу в клубной вертикали, его огромный опыт незаменим и полезен для всех игроков, включая воспитанников академии хоккея. На позиции старшего тренера по развитию вратарей он будет контролировать работу тренеров и работать с игроками лично. Это новое для «Ак Барса» направление работы с большим объемом задач», – цитирует Валиуллина официальный сайт казанского клуба.