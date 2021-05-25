Рафик Якубов уволен с поста генерального менеджера хоккейного клуба «Ак Барс»

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов уволен со своего поста. Его сменит Марат Валиуллин, который ранее работал руководителем селекционной службы, сообщает пресс-служба казанского клуба.

«"Ак Барс" и вся хоккейная система "Татнефти" благодарит Рафика Хабибулловича за его плодотворную и успешную работу. Благодаря его профессионализму в своих лигах стали чемпионами альметьевский "Нефтяник" и казанский "Ак Барс", это неоценимый вклад в развитие наших клубов. Сегодня "Ак Барс" продолжает работу на трансферном рынке, однако вся хоккейная вертикаль "Татнефти" начинает трансформацию. Необходимые реформы проводятся для стабильного решения самых высших задач, а также достижения стратегических целей, в том числе по количеству своих воспитанников в главной команде», – цитирует президента клуба Наиля Маганова официальный сайт «Ак Барса».

«Для меня было честью работать на такой должности в родном для себя клубе. Я благодарен президенту Татарстана Рустаму Минниханову и генеральному директору "Татнефти" Наилю Маганову за доверие и возможность одержать победу в Кубке Гагарина вместе с "Ак Барсом". Спасибо болельщикам, игрокам и персоналу клуба за поддержку и совместную работу. Уверен, что наша команда продолжит добиваться самых высоких результатов, опираясь на мощную клубную систему», – заявил экс-генменеджер «Ак Барса» Рафик Якубов.