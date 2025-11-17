Генконсул Кыргызстана в Казани рассказал о новшествах Жогорку Кенеш 2025

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Уже через 2 недели в Кыргызстане пройдут досрочные парламентские выборы – выборы депутатов в Жогорку Кенеш (ЖК). О том, какие новшества ждут избирателей на выборах, генеральный консул республики в Казани Эрик Бейшембиев рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе».

В сентябре 2025 года парламент Кыргызстана объявил о самороспуске. Причиной стала накладка двух выборных кампаний: в ноябре 2026 года должны были пройти парламентские выборы, а уже в январе 2027-го – президентские. Чтобы избежать перегрузки бюджета и избирательной системы, парламентские выборы решено было перенести. Досрочные парламентские выборы назначили на 30 ноября 2025 года.

Парламентские выборы пройдут по новой избирательной системе, в которой уменьшится роль политических партий. В тридцати избирательных округах было зарегистрировано 467 кандидатов, из них: 276 мужчин и 191 женщина. Среди претендентов: действующие парламентарии, бывшие чиновники, медработники и частные предприниматели.

«В настоящее время это [партийные списки] уже не практикуется. Если они и есть, то они уже не в том приоритете», – рассказал Эрик Бейшембиев журналистам.

Изменилось количество избирательных округов. Теперь их 30 (вместо 36), в каждом из которых будут избраны 3 депутата. Одним из депутатов обязательно должна быть женщина.

«[Это связано] с тем, чтобы сделать равное количество избирателей в округах. Раньше было [деление] по областям», – прокомментировал изменение количества округов Бейшембиев корреспонденту «Татар-информа».

Теперь географические области и избирательные округа не всегда совпадают, но население равномерно распределено по избирательным округам – примерно 130-140 тыс. избирателей в каждом округе.

«Женский» вопрос в составе парламента комментировал Президент Кыргызстана Садыр Жапаров. В случае, если всеми тремя депутатами в одном округе будут избраны женщины, третье место получит мужчина, набравший наибольшее количество голосов.

«Это правило гендерного баланса», – пояснил Жапаров.

В этот раз сумма избирательских взносов для кандидатов в ЖК составила 300 тыс. сомов (278 тыс. рублей) вместо 100 тыс. Однако не только сумма взносов была увеличена – теперь этот взнос стал невозвратным. Раньше взнос возвращали тем, кто набирает более 5% голосов (то есть остается в Парламенте).

Текущие выборы также отличает технологическое новшество – теперь голоса считают автоматизированные системы. Благодаря новым системам человек может принять участие в голосовании независимо от местонахождения. После онлайн-идентификации избирателя система определяет его избирательный округ и участок и выдает бюллетень. При повторной попытке голосования система бюллетень не выдает.

Гражданин Кыргызстана также может явиться в любой удобный избирательный участок. Если он прописан в Москве, а находится в Казани, он может прийти в казанский офис генконсульства Кыргызстана, предъявить паспорт автоматизированной системе, и эта система выдаст бюллетень, если кыргызское гражданство действительно.

Ранее «Татар-информ» писал о том, что за рубежом будут организованы 100 избирательных участков, в том числе 40 участков на территории Российской Федерации и 2 участка на территории Татарстана.

Первый татарстанский участок будет открыт в Казани (Сувар Плаза, офис генерального консульства), второй – в Набережных Челнах (Дом дружбы «Родник»). Время работы участков: с 8:00 до 20:00.

Для участия в голосовании необходимо иметь паспорт гражданина Кыргызстана и прописку. Проверить свои данные можно на портале избирателей «Тизме».