Граждане Киргизии в Татарстане смогут участвовать в выборах депутатов в Жогорку Кенеш

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Досрочные выборы депутатов в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики (ЖК КР) пройдут в Казани 30 ноября. Подробнее о едином дне голосования рассказал генеральный консул Кыргызстана в Казани на пресс-конференции в «Татар-информе».

«По решению ЦИК Кыргызской Республики, 30 ноября будут проводиться досрочные выборы в Жогорку Кенеш, Парламент Кыргызской Республики», – объявил генеральный консул Кыргызстана в Казани Эрик Бейшембиев.

На территории Российской Федерации будут организованы 100 избирательных участков, из которых 2 участка – в Татарстане. Первый татарстанский участок будет открыт в Казани (Сувар Плаза, офис генерального консульства), второй – в Набережных Челнах (Дом дружбы «Родник»). Время работы участков: с 8:00 до 20:00.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Наша задача – обеспечить избирательное право для граждан Кыргызстана», – подчеркнул заместитель руководителя исполкома Казани по социальным вопросам Азат Абзалов.

Генеральный консул Кыргызстана напомнил, что для голосования необходимо иметь паспорт гражданина Киргизии и прописку. Проверить свои данные можно на портале избирателей «Тизме».

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«В нашей республике проживает более 2000 кыргызов-граждан России», – отметил директор Дома Дружбы народов Татарстана Тимур Кадыров.

На практике, добавил генеральный консул, есть случаи, когда у человека имеется два паспорта.

«Мы признаем на территории республики гражданство Кыргызстана. Если человек пришел и предъявил [кыргызский] паспорт, он для нас является гражданином Кыргызской Республики. Гражданство той или иной страны мы не смотрим», – пояснил он.

Текущие выборы также отличает технологическое новшество – теперь голоса считают автоматизированные системы. Благодаря новым системам человек может принять участие в голосовании независимо от местонахождения. После онлайн-идентификации избирателя система определяет его избирательный округ и участок и выдает бюллетень. При повторной попытке голосования система бюллетень не выдает.

Напомним, что 25 сентября депутаты ЖК проголосовали за самороспуск. Причиной стала накладка двух выборных кампаний: в ноябре 2026 года должны были пройти парламентские выборы, а уже в январе 2027-го – президентские. Чтобы избежать перегрузки бюджета и избирательной системы, парламентские выборы решено было перенести.