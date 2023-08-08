На Казанский молодежный саммит приедет гендиректор ICESCO

Генеральный директор организации ICESCO Салим бин Мухаммед аль-Малик станет гостем Казанского Глобального молодежного саммита, который пройдет в конце августа. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил помощник Раиса РТ, руководитель регионального отделения «Движения первых» Тимур Сулейманов.

«Один из тех, кто подтвердил участие – это руководитель ISESCO. Он выразил большой интерес к Казанскому глобальному молодежному саммиту, который пройдет с 27 по 30 августа», – рассказал спикер.

ISESCO – орган организации исламского сотрудничества, занимающаяся вопросами сохранения культурного наследия. Аналог ЮНЕСКО в ООН. Штаб-квартира ИСЕСКО находится в Рабат.

Напомним, молодежный саммит пройдет в столице Татарстана с 27 по 30 августа. На участие в нем заявились более 4 тыс. человек из 88 стран.