Более 4 тыс. человек из 88 стран подали заявки на участие в Казанском молодежном саммите

На Казанский молодежный саммит, который пройдет с 28 по 30 августа, подали заявки на участие более 4 тыс. человек из 88 стран мира. Наибольший интерес проявили Узбекистан, Пакистан, Ливия, Нигерия, Индонезия и Египет. Об этом сообщает Минмолодежи РТ.

«Татарстан второй год подряд становится международной площадкой, где органы власти и молодежные сообщества могут в прямом диалоге обсудить свои вопросы и обмениваться опытом. Выстраивается сотрудничество по разным направлениям», — отметил глава республиканского ведомства Ринат Садыков.

Результаты отбора будут опубликованы на официальном сайте мероприятия до конца этой недели. Свое участие уже подтвердили руководители ведомств по делам молодежи Ливии, Сенегала, Ливана, Ирана, Камеруна, а также руководители международных организаций — Молодежный форум ОИС, Всемирная исламская организация по вопросам образования, науки и культуры и др.

Участники будут работать по пяти направлениям: «Семейные ценности», «Жизнь и достоинство», «Взаимоуважение и взаимопонимание», «Непрерывное обучение и профессиональная самореализация», «Дружба народов и национальная идентичность».

В 2022 году Казань удостоилась статуса «Молодежной столицы Организации исламского сотрудничества 2022», в ходе международной программы в столице республики прошло более 10 международных мероприятий с участием более тысячи делегатов из 76 стран. Ключевым событием года стал Казанский глобальный молодежный саммит, проведение которого стало ежегодным.