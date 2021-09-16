Генеральная уборка на пляже «Локомотив» пройдет в ближайшую пятницу

Уборка казанского пляжа «Локомотив» от скопившегося за лето мусора пройдет 17 сентября. К участию в ней приглашаются все желающие, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«В очистке прибрежных территорий примут участие члены Отделение Русского географического общества в РТ, волонтеры, представители общественных организаций, ученики общеобразовательных учреждений Казани и неравнодушные жители столицы. Дайверы подводного научно-исследовательского отряда имени А.А. Леонова очистят прилегающую территорию подводной части водоема», — сказано в сообщении.

Экоакция стартует в 10 часов утра. Добровольцы получат весь необходимый инвентарь на месте.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что жители Казани присоединились к Всероссийскому субботнику. Генеральная уборка во главе с министром экологии и природных ресурсов РТ Александром Шадриковым прошла на озере Изумрудное в поселке Юдино 11 сентября. Участники акции собрали 327 мешков мусора.