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Ру Тат
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16 сентября 2021  06:26

Генеральная уборка на пляже «Локомотив» пройдет в ближайшую пятницу

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Уборка казанского пляжа «Локомотив» от скопившегося за лето мусора пройдет 17 сентября. К участию в ней приглашаются все желающие, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«В очистке прибрежных территорий примут участие члены Отделение Русского географического общества в РТ, волонтеры, представители общественных организаций, ученики общеобразовательных учреждений Казани и неравнодушные жители столицы. Дайверы подводного научно-исследовательского отряда имени А.А. Леонова очистят прилегающую территорию подводной части водоема», — сказано в сообщении.

Экоакция стартует в 10 часов утра. Добровольцы получат весь необходимый инвентарь на месте.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что жители Казани присоединились к Всероссийскому субботнику. Генеральная уборка во главе с министром экологии и природных ресурсов РТ Александром Шадриковым прошла на озере Изумрудное в поселке Юдино 11 сентября. Участники акции собрали 327 мешков мусора.

 

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