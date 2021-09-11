Участники Всероссийского субботника собрали на берегу Изумрудного 327 мешков мусора

Жители Казани присоединились к Всероссийскому субботнику. Генеральная уборка во главе с министром экологии и природных ресурсов РТ Александром Шадриковым прошла на озере Изумрудное в поселке Юдино.

«Хочу сказать слова огромной благодарности всем участникам субботника. Сегодня прекрасная погода, и несмотря на выходные наши жители вышли на уборку территорий. Субботник проходит не только в Татарстане, но и по всей Российской Федерации. Наша задача — навести порядок рядом с водными объектами. Около озера Изумрудное собралось около 500 человек. Это наши единомышленники — студенты вузов, школьники, представители промышленных предприятий, масса народа», — сообщил во время субботника журналистам Александр Шадриков.

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ.

Уборка мусора организована в необычном формате. Ее участники сражались в квест-игре с использованием интернет-технологий. В течение двух-трех часов команды собирали мусор, разделяя его на фракции, и при этом зарабатывали баллы. Организаторы начисляли баллы за каждый собранный мешок стекла или пластика.

«Более 30 тыс. кубометров мусора собрано в рамках акции „Вода России“. В ходе акции более 6 тыс. км береговых линий очищено, на субботники вышло 219 тыс. человек. Это представители Русского географического общества, которые провели десятки погружений. Было организовано более 10 сплавов по рекам. Нас поддержали более 8,3 тыс. представителей экологического движения „Будет чисто“ — это самая продвинутая молодежь, на которую равняются студенты и школьники», — отметил Шадриков.

На торжественном подведении итогов субботника было отмечено, что акция прошла под эгидой «Зеленой России» и «Вод России». В прошлом году Татарстан занял третье место по итогам акции «Вода России», в уборке берегов озер и рек от мусора тогда приняли участие около 100 тыс. человек.

Участники субботника собрали 93 мешка стекла, 103 мешка пластика и 131 мешок со смешанным мусором. Их вывезет региональный оператор «УК „ПЖКХ“» и отправит на переработку. Участники субботника не только потрудились, но и смогли отдохнуть на свежем воздухе. В программе мероприятия была концертная программа, работала полевая кухня.

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ.

«Это замечательное, чудесное место отдыха жителей Казани. Из года в года озеро испытывает высокую степень антропогенной нагрузки. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Тем не менее приятно видеть чистый берег Изумрудного озера», — сказал в своем выступлении перед участниками акции Казанский межрайонный природоохранный прокурор Денис Александров.

Председатель регионального отделения Русского географического общества в РТ Дмитрий Шиллер, выступая на сцене, вспомнил девиз республиканских водолазов, очищающих дно рек и озер от мусора, — «уважай, познавай, оберегай». Он отметил, что все добровольцы, собравшиеся на акции, придерживаются этого принципа.

«Отрадно видеть столько молодежи. Ежегодно все больше молодых людей республики вовлекается в экологическую повестку. Думаю, что под руководством министерства республики вы очистите все водные объекты в ближайшее время», — отметил, обращаясь к собравшимся молодым людям, заместитель гендиректора Фонда инвестиционного развития территорий Руслан Гаджиев.

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

Замминистра образования и науки РТ Станислав Андреев назвал всех собравшихся на уборке мусора в выходной день молодых людей настоящими героями. Он пожелал им пронести любовь к природе через всю жизнь.

Масштабная уборка прибрежных территорий была организована в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Организаторами мероприятия выступили Министерство экологии и природных ресурсов РТ, молодежное движение «Будет чисто», Отделение РГО в Татарстане. По итогам квест-игры победила команда казанского отряда ведомственной охраны филиала ФГП ВО ЖДТ на Горьковской железной дороге — они получили сертификат на погружение на дно озера.